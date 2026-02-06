Referendum sulla giustizia a Predappio un incontro pubblico con Carlo Sorgi e Gessica Allegni

Questa sera a Predappio si tiene un incontro pubblico sul referendum sulla giustizia. Carlo Sorgi e Gessica Allegni saranno presenti per spiegare i punti chiave del voto del 9 febbraio. L’appuntamento è in sala Europa alle 20:30, e l’obiettivo è chiarire i dubbi e rispondere alle domande dei cittadini.

Proseguono gli appuntamenti di approfondimento sul Referendum costituzionale: si terrà un incontro pubblico lunedì 9 febbraio alle ore 20:30, in sala Europa, a Predappio. Introduce e coordina Edoardo Rossi, studente di giurisprudenza e consigliere comunale di Predappio Futura, intervengono Carlo.

