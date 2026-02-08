Referendum sulla riforma della Giustizia a Patrica incontro pubblico con due magistrati

I cittadini di Patrica hanno incontrato ieri due magistrati in un evento pubblico sull’eventuale riforma della Giustizia. L’appuntamento si è tenuto all’agriturismo La Tenuta del Campo di Sopra, promosso da Fare Verde Provincia di Frosinone e dal gruppo locale di Patrica. La discussione ha attirato un buon numero di partecipanti, interessati a capire come la riforma potrà influire sulla giustizia nel paese.

Si è svolto ieri presso l'agriturismo La Tenuta del Campo di Sopra un incontro pubblico dedicato al referendum costituzionale sulla riforma della Giustizia, promosso da Fare Verde Provincia di Frosinone APS insieme al gruppo locale di Fare Verde Patrica.All'iniziativa hanno partecipato due.

