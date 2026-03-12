Referendum Giustizia | incontro a Catanzaro per smontare

A Catanzaro si è svolto un incontro tra rappresentanti del laicato cattolico e del mondo forense, con l’obiettivo di discutere il referendum sulla Giustizia. Durante l’evento sono state analizzate le posizioni delle diverse parti coinvolte, con un focus sulla volontà di smontare le logiche di contrapposizione politica che circondano il prossimo voto referendario. L’iniziativa ha visto la partecipazione di vari soggetti interessati alla materia.

L'appello lanciato a Catanzaro da due realtà del laicato cattolico e dal mondo forense mira a smontare le logiche della contrapposizione politica sul prossimo referendum costituzionale sulla Giustizia. L'iniziativa, promossa dall'Unione Giuristi Cattolici Italiani e dal Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale, punta a fornire un'informazione asettica per permettere ai cittadini di esprimere una scelta consapevole nelle urne. La data fissata per l'incontro è il 16 marzo alle ore 17:00 presso il Palazzo Arcivescovile, nella Sala Sancti Petri. In un momento caratterizzato da forte disorientamento pubblico, i promotori sostengono che la libertà si difende con la consapevolezza delle regole piuttosto che con il timore del futuro.