Ministero smentisce accordo con Camera penale di Catanzaro | nessun protocollo per attività nelle scuole sul referendum giustizia

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha chiarito di non aver stipulato alcun accordo con la Camera penale di Catanzaro riguardo attività didattiche nelle scuole sul referendum sulla riforma della giustizia. La comunicazione conferma che non sono in corso iniziative di questo tipo, in risposta alle recenti notizie circolate.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha smentito l’esistenza di un accordo con la Camera penale di Catanzaro per svolgere attività didattiche nelle scuole sul tema del referendum sulla riforma della giustizia. Il ministro Giuseppe Valditara ha definito la notizia “una bufala” attraverso una nota ufficiale diffusa nel pomeriggio. Il ministro ha chiesto a chi ha diffuso l’informazione di riconoscere l’errore commesso. Poi, la direttrice generale per lo studente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Francesca Carbone, ha precisato, in una nota stampa, che il protocollo d’intesa tra il Ministero e l’Unione camere penali italiane è scaduto nel 2025 e non risulta più vigente.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Referendum giustizia. Camera penale in campo per il ’sì’La Camera Penale di Rimini continua la propria attività di sensibilizzazione in occasione del referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati.

Giustizia, referendum: Camera penale di Firenze scende in piazza per il “sì”Il prossimo 20 dicembre, la Camera Penale di Firenze si mobilita per sostenere il “sì” al referendum sulla riforma della separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri.

