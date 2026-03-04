Referendum giustizia incontro all' Università per Stranieri

L’Università per Stranieri di Perugia organizza un incontro venerdì prossimo alle ore 10, dedicato al referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo. L’appuntamento vede la partecipazione di esperti del settore, chiamati a discutere della riforma costituzionale approvata dal Parlamento nell’ottobre scorso e che sarà oggetto di consultazione popolare.

In vista della consultazione referendaria del 22 e 23 marzo prossimi, l'Università per Stranieri di Perugia ospita il prossimo venerdì (ore) un ampio confronto tra esperti di settore, chiamati ad esprimersi sulla riforma costituzionale approvata dal Parlamento nell'ottobre scorso e soggetta al voto popolare confermativo. La finalità è quella di offrire agli elettori un contributo d'analisi chiaro ed approfondito sui molteplici contenuti della riforma, che tra le altre cose si occupa di istituire due differenti Consigli Superiori della Magistratura - per giudici e pubblici ministeri, le cui carriere risulteranno definitivamente separate in caso di conferma referendaria – e una Alta Corte competente a giudicare sugli illeciti disciplinari dei magistrati, con la designazione per sorteggio dei componenti i nuovi organi costituzionali.