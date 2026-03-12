Referendum Giustizia | Cucchi ' Problema non sono magistrati ma chi ci governa'

Durante un intervento pubblico, un rappresentante ha commentato le recenti dichiarazioni di una dottoressa e ha affermato che, a suo avviso, le dimissioni dovrebbero già essere state presentate. La discussione riguarda il referendum sulla giustizia e si concentra sulla responsabilità politica, piuttosto che sui magistrati stessi. Le sue parole evidenziano un punto di vista critico nei confronti di chi governa attualmente.

"Credo che dopo le affermazioni che sono state fatte dalla dottoressa Bartolozzi settimana scorsa, le dimissioni dovrebbero essere già arrivate. Eppure qua sembra che nessuno si voglia togliere dalla propria poltrona. Io ritengo le sue affermazioni, ma in generale il suo approccio, il suo atteggiamento estremamente grave". Lo dice la senatrice di Avs Ilaria Cucchi, commentando a LaPresse a margine di un evento in Senato le dichiarazioni che il capo di gabinetto del ministro Nordio ha rilasciato sulla magistratura durante un confronto televisivo con lei. Cucchi racconta come durante il confronto Bartolozzi avrebbe esordito sottolineando il fatto che "io non sarei una cittadina, ma una senatrice, come se noi fossimo una casta.