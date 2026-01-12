Referendum Nordio | ci sono magistrati assetati di ruoli parapolitici

Il ministro Nordio ha commentato le recenti dichiarazioni sui magistrati, sottolineando che il problema non sarebbe una sete di potere, ma piuttosto una sete di ruolo. Secondo lui, alcuni magistrati sembrano interessati a ruoli di carattere parapolitico, evidenziando una possibile sovrapposizione tra funzioni giudiziarie e ambiti politici. Questa posizione apre un dibattito sulla neutralità e l’indipendenza della magistratura nel contesto delle questioni politiche attuali.

Roma, 12 gen. (askanews) – "Non parlerei di sete di potere. Piuttosto si tratta di sete di ruolo: un ruolo parapolitico ". Lo dice a "il Giornale" il ministro della Giustizia Carlo Nordio, commentando scambi in chat fra alcuni magistrati pubblicati ieri dal quotidiano diretto da Tommaso Cerno, in cui alcune toghe fanno autocritica per eccesso di "sete di potere". "Quello che leggo in queste chat – afferma il ministro- è semplicemente la conferma di quello che ho scritto nel mio ultimo libro. Che poi sono cose che ho detto più volte, senza conoscere queste chat. Palamara è stato il capro espiatorio di un sistema le cui perversioni sono state occultate dal Csm, im- pedendo a Palamara di difendersi citando i suoi testimoni.

Referendum giustizia, quali sono le ragioni del sì e del no - La riforma della giustizia voluta dal ministro Nordio entra nella fase decisiva. policymakermag.it

REFERENDUM GIUSTIZIA/ Attenti al “legittimo” imbroglio dei magistrati in campagna elettorale (per il No) - La campagna elettorale per il referendum sulla separazione delle carriere e legittima per tutti, anche per i magistrati. ilsussidiario.net

Referendum giustizia: in meno di tre settimane abbiamo raccolto più di 335.000 firme contro la riforma Nordio. Continuiamo a insistere! Fra pochi mesi, in primavera, la cittadinanza sarà chiamata a un referendum sulla riforma costituzionale dell’ordinamento gi - facebook.com facebook

Chiariamo alcune cose sulla riforma della giustizia di Nordio e sul referendum. 1. No, il delitto di Garlasco, il caso della famiglia del Bosco e tutte le altre cronache giudiziarie di cui alcune tv discutono insistentemente non c’entrano nulla con la riforma Nordio. x.com

