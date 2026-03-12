Nella città di Acireale, in una scuola, è stata riscontrata attività di propaganda per il No nel referendum sulla giustizia. L'Ufficio scolastico regionale ha preso provvedimenti dopo le segnalazioni inviate al Ministero da parte di diversi studenti. La questione ha attirato l’attenzione delle autorità scolastiche, che hanno deciso di intervenire per chiarire la situazione.

Le prossime votazioni relative al Referendum giustizia continuano ad essere al centro del dibattito pubblico. Fa discutere Ad Acireale il caso di una docente coinvolta in polemiche per aver espresso in aula la propria opinione sul referendum, invitando gli studenti a votare per il “No”. L’episodio, verificatosi in un’istituzione scolastica della città, è venuto alla luce attraverso le testimonianze di alcuni studenti e ha rapidamente alimentato la discussione tra famiglie, scuola e cittadinanza. Secondo quanto riportato da Adnkronos, l’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia ha dunque disposto l’invio di ispettori presso la scuola di Acireale in seguito alle segnalazioni del caso giunte al Ministero dell’Istruzione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Referendum giustizia, Acireale: propaganda per il No in una scuola

Articoli correlati

Referendum giustizia, propaganda per il No in una scuola Acireale: arrivano gli ispettori(Adnkronos) – A quanto apprende l'Adnkronos, l'ufficio scolastico regionale della Sicilia ha inviato gli ispettori in una scuola di Acireale, dopo le...

Il referendum sulla giustizia e tutta la propaganda che mistifica (a destra e sinistra)È sempre più evidente che il referendum sulla giustizia ha poco a che fare con quest’ultima: è una questione puramente politica, e non nel senso...

Altri aggiornamenti su Referendum giustizia

Referendum, propaganda per il No in classe ad Acireale: ispettori nella scuola sicilianaL'ufficio scolastico regionale della Sicilia ha inviato gli ispettori in una scuola di Acireale, dopo le segnalazioni al ministero ... iltempo.it

Referendum giustizia, propaganda per il no in una scuola Acireale: arrivano gli ispettori(Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, l’ufficio scolastico regionale della Sicilia ha inviato gli ispettori in una scuola di Acireale, dopo le segnalazioni al ministero dell’Istruzione da parte ... msn.com