Referendum giustizia propaganda per il No in una scuola Acireale | arrivano gli ispettori

A Acireale, presso una scuola, sono stati inviati gli ispettori dell’ufficio scolastico regionale della Sicilia in risposta alla campagna di propaganda per il No al referendum sulla giustizia. La visita fa parte di un intervento ufficiale volto a verificare le attività di comunicazione e l’uso degli spazi scolastici in relazione alla questione referendaria. La notizia è stata confermata dall’ufficio competente.