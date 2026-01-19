Referendum 22-23 marzo | a Chieti via alle domande per gli aspiranti scrutatori

A Chieti, si aprono le iscrizioni per gli aspiranti scrutatori in vista del referendum popolare confermativo della legge costituzionale previsto il 22 e 23 marzo 2026. La commissione elettorale comunale ha avviato le procedure per la selezione, consentendo ai cittadini interessati di presentare domanda. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per garantire il regolare svolgimento delle operazioni di voto durante l’importante consultazione popolare.

In vista del referendum popolare confermativo della legge costituzionale «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», indetto con decreto del presidente della Repubblica per domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, la commissione elettorale comunale di.

Referendum del 22 e 23 marzo, pubblicato bando scrutatori: l'80% tra disoccupati e categorie protette

Il Comune di Bari ha pubblicato il bando per la nomina degli scrutatori in vista del referendum sulla riforma della Giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo. L'iniziativa mira a coinvolgere principalmente disoccupati e categorie protette, con l’80% delle nomine riservate a queste figure. La selezione si inserisce nelle procedure di organizzazione delle operazioni di voto e garantisce la partecipazione di diverse categorie della popolazione.

Referendum Giustizia 2026, 22 e 23 marzo le date del voto, urne aperte la domenica dalle 7 alle 23 e il lunedì dalle 7 alle 15

Il referendum sulla riforma costituzionale della Giustizia si terrà il 22 e 23 marzo 2026. Le urne saranno aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. La decisione è stata presa dal Consiglio dei Ministri, che ha stabilito le date ufficiali per questa consultazione. È importante conoscere le modalità e i tempi per partecipare a questa consultazione elettorale.

