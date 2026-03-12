Referendum costituzionale sulla giustizia | a Vieste l’incontro Difendere la Costituzione – Le ragioni del NO

A Vieste si svolgerà sabato 14 marzo alle 18 un incontro intitolato “Difendere la Costituzione – Le ragioni del NO”, promosso dalla consigliera regionale Rossella Falcone. L’appuntamento si concentrerà sulla discussione riguardante il referendum costituzionale sulla giustizia. La riunione è rivolta a chi desidera approfondire le ragioni contrarie alla modifica costituzionale.

Si terrà sabato 14 marzo alle ore 18.30, presso la sala convegni dell'hotel Falcone di Vieste, l'incontro pubblico "Difendere la Costituzione – Le ragioni del NO", promosso dalla consigliera regionale pugliese Rossella Falcone, con l'obiettivo di offrire ai cittadini un momento di confronto e approfondimento in vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026. L'ingresso all'incontro è libero. L'iniziativa nasce dalla volontà di favorire una discussione aperta e consapevole su una riforma che riguarda l'assetto della magistratura e l'organizzazione del sistema giudiziario previsto dalla Costituzione.

