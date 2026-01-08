Referendum | Ceccanti ' lunedì a Firenze con la Sinistra che vota Sì'

Il referendum di lunedì a Firenze, promosso da Libertà Eguale Toscana, sta attirando un crescente numero di adesioni. Ceccanti sottolinea l'importanza di seguire questa iniziativa, che vede la partecipazione della Sinistra che vota Sì. È un momento di confronto e coinvolgimento civico, riflettendo l’interesse diffuso su temi fondamentali per il futuro del territorio e della politica locale.

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - “Penso che non debba sfuggire a nessuno la progressiva estensione delle adesioni in quantità e qualità all'iniziativa promossa Lunedì a Firenze da Libertà Eguale Toscana. Oltre al nucleo originario degli aderenti dell'Associazione regionale e nazionale, tra cui alcuni primi promotori del Partito Democratico (Enrico Morando, Giorgio Tonini, Michele Salvati, Claudia Mancina, Claudio Petruccioli, Enzo Bianco, Carlo Fusaro, Paolo Giaretta, Magda Negri) al presidente emerito della Corte costituzionale Augusto Barbera, troviamo esponenti di tutto l'arco delle forze del centrosinistra favorevoli al Sì: Benedetto Della Vedova (Più Europa), Raffaella Paita e Massimo Ungaro (Italia Viva), Giada Fazzalari (direttrice de L'Avanti, organo del Psi)”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Referendum: Ceccanti, 'lunedì a Firenze con la Sinistra che vota Sì' Leggi anche: Referendum: Ceccanti, 'lunedì a Firenze la sinistra che vota sì' Leggi anche: Referendum: Libertà Eguale, '12 gennaio a Firenze incontro Sinistra che vota sì' Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Referendum | Ceccanti ' lunedì a Firenze la sinistra che vota sì'. Referendum: Ceccanti, 'lunedì a Firenze la sinistra che vota sì' - "Libertà Eguale che è sorta nel 1999 è sempre stata favorevole alla separazione delle carriere. lagazzettadelmezzogiorno.it

Referendum, corsa al quorum. In città affluenza al 36,7%. Post scatena la bufera politica - Firenze, 9 giugno 2025 – Firenze si conferma più fedele alle urne rispetto alla media italiana (alle 23 di ieri aveva espresso il voto al referendum il 36,7% degli aventi diritto in città e il 36% in ... lanazione.it

Stefano Ceccanti, ex deputato del Partito democratico, considerato un “costituzionalista” di riferimento dei dem, dice sì alla separazione delle carriere e smonta la tesi dell’Anm sul referendum: “Nessuna norma prevede giudici subalterni alla politica”. - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.