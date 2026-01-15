Nordio non teme il ricorso sul referendum e sfida l’Anm al confronto in tv

Il ministro Nordio afferma di non temere eventuali ricorsi sul referendum e si prepara a confrontarsi con l’ANM in un dibattito televisivo. Secondo quanto dichiarato, dal punto di vista costituzionale, il ricorso risulterebbe infondato in presenza delle condizioni previste dalla legge. La sua posizione si inserisce in un contesto di confronto aperto su temi di riforma e giustizia, con un approccio chiaro e diretto.

"Non temo il ricorso sul referendum. Il ricorso, da un punto di vista tecnico, è inutile perché secondo la Costituzione quando vi è una delle condizioni per il referendum (la racco.

