Referendum 2026 | permessi retribuiti per i seggi

Il referendum sulla Giustizia si terrà il 22 e 23 marzo 2026 e coinvolgerà i lavoratori chiamati a svolgere funzioni nei seggi elettorali. Per questa occasione, sono previste tutele specifiche, tra cui permessi retribuiti per chi sarà impegnato nelle operazioni di voto. Questa misura mira a garantire la partecipazione dei lavoratori senza penalizzare il loro salario.

Il referendum sulla Giustizia previsto per le giornate di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 attiva una serie di tutele specifiche per i lavoratori chiamati a servire nei seggi elettorali. Chi viene designato come presidente, segretario o scrutatore ha diritto all’assenza dal lavoro retribuita o al recupero orario senza perdita economica. La normativa vigente stabilisce che l’impegno civile non debba gravare sul reddito mensile dei dipendenti coinvolti nelle operazioni di voto e scrutinio. Per il giorno festivo della domenica, la legge prevede un meccanismo di riposo compensativo da fruire in un giorno lavorativo successivo, mentre il lunedì è considerato giornata lavorativa ordinaria retribuita. 🔗 Leggi su Ameve.eu

