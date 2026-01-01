Permessi retribuiti | dal 2026 10 ore aggiuntive annue per patologie oncologiche e invalidanti
A partire dal 1° gennaio 2026, i lavoratori con patologie oncologiche e invalidanti avranno diritto a 10 ore annue di permesso retribuito in più. Questa modifica si aggiunge alle tutele già previste dalla legge e dai contratti collettivi, offrendo un sostegno ulteriore a chi si trova ad affrontare condizioni di salute gravi. La misura mira a garantire un supporto più adeguato alle esigenze dei lavoratori interessati.
Dal 1° gennaio 2026, i lavoratori affetti da gravi patologie possono usufruire di 10 ore annue di permesso retribuito in più, a integrazione delle tutele già previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Permessi retribuiti: 10 ore annue in più dal 2026 per malattie oncologiche e invalidanti. A chi spetta, indicazioni per le scuole. Circolare INPS
Leggi anche: Permessi retribuiti per malattie invalidanti e gravi: cosa cambia dal 1° gennaio 2026
Permessi retribuiti: 10 ore annue in più dal 2026 per malattie oncologiche e invalidanti. A chi spetta, indicazioni per le scuole. Circolare INPS; Legge 104, dal 2026 arrivano dieci ore di permesso extra retribuito per visite, esami e cure: nuova circolare INPS; Disabilità, legge 104 e nuova legge 106: più permessi nel 2026; Malati oncologici: dal 2026 permessi extra (10 ore) per visite ed esami. Le novità.
Malati oncologici: dal 2026 permessi extra (10 ore) per visite ed esami. Le novità - Nuovo congedo per malati oncologici: fino a 24 mesi senza stipendio, con conservazione del posto di lavoro. leggioggi.it
Permessi retribuiti per cure mediche, nuove misure per il 2026: le novità - Verranno infatti introdotte nuove tutele per chi è affetto da patologie gravi o croniche. catania.liveuniversity.it
Legge 104 novità 2026/ Più permessi retribuiti e congedo straordinario - Legge 104 novità 2026 importanti a favore dei lavoratori con malattie gravi e/o oncologiche. ilsussidiario.net
Permessi retribuiti 2026 per malattie gravi e invalidanti: ecco come fare per il bonus https://qds.it/permessi-retribuiti-2026-malattie-gravi-invalidanti-ecco-come-funziona-bonus/ - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.