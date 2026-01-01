Permessi retribuiti | dal 2026 10 ore aggiuntive annue per patologie oncologiche e invalidanti

A partire dal 1° gennaio 2026, i lavoratori con patologie oncologiche e invalidanti avranno diritto a 10 ore annue di permesso retribuito in più. Questa modifica si aggiunge alle tutele già previste dalla legge e dai contratti collettivi, offrendo un sostegno ulteriore a chi si trova ad affrontare condizioni di salute gravi. La misura mira a garantire un supporto più adeguato alle esigenze dei lavoratori interessati.

