Permessi retribuiti per malattie invalidanti e gravi | cosa cambia dal 1° gennaio 2026

Dal 1° gennaio 2026, l’Inps ha aggiornato le disposizioni riguardanti i permessi retribuiti per malattie invalidanti e gravi. In questa guida, vengono illustrate le principali novità e i criteri di accesso alle prestazioni, offrendo un quadro chiaro e aggiornato per lavoratori e datori di lavoro. È importante conoscere le modifiche per garantire nel modo corretto i diritti di chi si trova in condizioni di salute particolarmente invalidanti.

Nelle ultime ore, l’Inps ha fornito chiarimenti in merito ai permessi retribuiti che possono essere richiesti da chi sia affetto da malattie invalidanti e gravi e su cosa cambia a partire dal 1° gennaio 2026. La norma di riferimento è l’articolo 2 della legge 106 del 2025, recante « Permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche», che consente ai lavoratori dipendenti del settore privato e del pubblico impiego e ai figli minori, affetti da malattie che provochino un’invalidità di almeno il 74 per cento o da malattie oncologiche, di fruire di ulteriori permessi retribuiti per una durata massima di dieci ore all’anno rispetto a quanto si prevede già nei contratti collettivi di lavoro. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Permessi retribuiti per malattie invalidanti e gravi: cosa cambia dal 1° gennaio 2026 Leggi anche: Permessi retribuiti: 10 ore annue in più dal 2026 per malattie oncologiche e invalidanti. A chi spetta, indicazioni per le scuole. Circolare INPS Leggi anche: Legge 104 e caregiver, cosa cambia: permessi retribuiti, congedo fino a 2 anni e smart working prioritario Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Permessi retribuiti: 10 ore annue in più dal 2026 per malattie oncologiche e invalidanti. A chi spetta, indicazioni per le scuole. Circolare INPS; Nuovi permessi retribuiti per gravi patologie 2026: istruzioni INPS; Dal 1° gennaio 2026 arrivano i permessi per malati oncologici e invalidi; Inps, circolare n. 152/2025: permessi per lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche – legge 106/2025. Malati oncologici: dal 2026 permessi extra (10 ore) per visite ed esami. Le novità - Nuovo congedo per malati oncologici: fino a 24 mesi senza stipendio, con conservazione del posto di lavoro. leggioggi.it

Permessi dal lavoro e malattia: congedi straordinari, cure figli minori e smart working. Da gennaio novità dalla Legge 106 - Dal 1° gennaio 2026 entrano in vigore le nuove misure sui permessi retribuiti per lavoratori con patologie gravi e per i genitori di figli minorenni malati. farmacista33.it

Permessi retribuiti: 10 ore annue in più dal 2026 per malattie oncologiche e invalidanti. A chi spetta, indicazioni per le scuole. Circolare INPS - 152, l’Istituto fornisce le indicazioni operative per l’attuazione dell’articolo 2 della legge 18 luglio 2025, n. orizzontescuola.it

