castel san giorgio grande successo per il carnevale sangiorgese

Tempo di lettura: 2 minuti Si è concluso con entusiasmo e ampia partecipazione il Carnevale Sangiorgese, che anche quest’anno ha animato le strade di Castel San Giorgio con colori, musica e tanta allegria. La sfilata finale ha coinvolto associazioni, famiglie e bambini in un clima di festa che ha saputo unire generazioni diverse nel segno della tradizione e della creatività. Carri allegorici, costumi curati nei dettagli e coreografie coinvolgenti hanno confermato la qualità e l’impegno delle realtà associative del territorio. La consegna dei riconoscimenti alle associazioni partecipanti, inizialmente prevista per martedì, si è svolta nella giornata di oggi a causa del maltempo che aveva reso necessario il rinvio per garantire la sicurezza di tutti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

