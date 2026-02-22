Castel San Giorgio grande successo per il Carnevale Sangiorgese
Il Carnevale Sangiorgese ha riscosso grande successo, attirando numerosi cittadini nelle strade di Castel San Giorgio. La festa ha portato un’esplosione di colori e musica, coinvolgendo bambini e adulti. La partecipazione massiccia è stata favorita da un clima favorevole e da iniziative create ad hoc per tutti i gusti. Le strade si sono riempite di carri allegorici e maschere, confermando il fermento della comunità locale. La festa si è conclusa con un grande applauso generale.
Tempo di lettura: 2 minuti Si è concluso con entusiasmo e ampia partecipazione il Carnevale Sangiorgese, che anche quest’anno ha animato le strade di Castel San Giorgio con colori, musica e tanta allegria. La sfilata finale ha coinvolto associazioni, famiglie e bambini in un clima di festa che ha saputo unire generazioni diverse nel segno della tradizione e della creatività. Carri allegorici, costumi curati nei dettagli e coreografie coinvolgenti hanno confermato la qualità e l’impegno delle realtà associative del territorio. La consegna dei riconoscimenti alle associazioni partecipanti, inizialmente prevista per martedì, si è svolta nella giornata di oggi a causa del maltempo che aveva reso necessario il rinvio per garantire la sicurezza di tutti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
A Castel San Giorgio sfilate e carri allegorici per il Carnevale 2026: appuntamento dal 14 al 17 febbraio
"Natale a quattro zampe", un successo la prima edizione a Castel San Giorgio
