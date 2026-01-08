Riapre la scuola da Vinci Quasi 300 ragazzini rientrano nelle loro classi

A Selci Lama, la scuola media Leonardo da Vinci e l’asilo riprendono regolarmente le attività dopo la pausa natalizia. Quasi 300 studenti rientrano nelle loro classi, segnando la riapertura ufficiale e il ritorno alla normalità scolastica. Un momento importante per la comunità locale, che riprende il percorso di formazione e crescita dei propri giovani studenti.

Il rientro tra i banchi dopo la pausa natalizia ha assunto un significato speciale per gli studenti di Selci Lama, segnando ufficialmente la riapertura della scuola media Leonardo da Vinci e della scuola dell’infanzia. Circa 225 ragazzi della secondaria di primo grado e 45 bambini dell’infanzia hanno varcato la soglia del plesso completamente rinnovato, accolti per l’occasione dal sindaco Stefano Veschi, dai membri della giunta comunale e dalla dirigente scolastica Sonia Fiorucci. "Si tratta di un momento di forte valore simbolico e pratico per la comunità di San Giustino, che vede restituire alla cittadinanza spazi educativi moderni e sicuri dopo un periodo di intensi lavori". 🔗 Leggi su Lanazione.it

