A Selci Lama, la scuola media Leonardo da Vinci e l’asilo riprendono regolarmente le attività dopo la pausa natalizia. Quasi 300 studenti rientrano nelle loro classi, segnando la riapertura ufficiale e il ritorno alla normalità scolastica. Un momento importante per la comunità locale, che riprende il percorso di formazione e crescita dei propri giovani studenti.

Il rientro tra i banchi dopo la pausa natalizia ha assunto un significato speciale per gli studenti di Selci Lama, segnando ufficialmente la riapertura della scuola media Leonardo da Vinci e della scuola dell’infanzia. Circa 225 ragazzi della secondaria di primo grado e 45 bambini dell’infanzia hanno varcato la soglia del plesso completamente rinnovato, accolti per l’occasione dal sindaco Stefano Veschi, dai membri della giunta comunale e dalla dirigente scolastica Sonia Fiorucci. "Si tratta di un momento di forte valore simbolico e pratico per la comunità di San Giustino, che vede restituire alla cittadinanza spazi educativi moderni e sicuri dopo un periodo di intensi lavori". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Riapre la scuola “da Vinci“. Quasi 300 ragazzini rientrano nelle loro classi

Leggi anche: Gli incontri scuola-famiglia rientrano nelle 40 ore da dedicare ai collegi dei docenti. Vediamo perché

Leggi anche: Colleferro. Aperta alle classi della “Leonardo da Vinci” dell’IC “Margherita Hack”, la meravigliosa mostra “Modus Naturae” a Palazzo Morandi

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Riapre la scuola Don Milani, conclusa la riqualificazione da oltre 12 milioni di euro \ FOTO - La sindaca Funaro: "Un edificio rinnovato, sicuro, eco sostenibile e pensato per rispondere alle esigenze educative di oggi ... firenzetoday.it

Riapre la scuola Don Milani a Firenze: conclusa riqualificazione Nzeb da 12 milioni - Riapre la scuola Don Milani a Firenze dopo la riqualificazione: investiti 12,5 milioni per un plesso a energia quasi zero nel Q2 ... gonews.it

Oggi la Don Milani riapre le sue porte. Una scuola completamente rinnovata, sicura, sostenibile, pensata per crescere insieme a ragazze e ragazzi. Aule, laboratori, sale prove, palestre, un grande spazio verde esterno e un bellissimo murales. Continuiamo a i - facebook.com facebook

Riapre la scuola Don Milani, conclusa la riqualificazione da oltre 12 milioni di euro \ FOTO x.com