Banchi sempre più vuoti a scuola persi oltre 200 alunni nel giro di cinque anni | classi a rischio tagli

A Macerata, le scuole perdono studenti a un ritmo che preoccupa. Negli ultimi cinque anni, sono spariti più di 200 alunni, portando a classi sempre più vuote e a possibili tagli. La situazione riguarda scuole di ogni ordine e grado, dall’infanzia alle medie, e mette in discussione la sostenibilità di alcuni istituti. La perdita di studenti si fa sentire e obbliga le autorità a rivedere strategie e risorse.

Macerata, 29 gennaio 2026 – Dall’anno scolastico 20212022 a oggi le scuole di Macerata, dall’infanzia alle medie, hanno perso 227 alunni. “Nel 20212022 – spiega l’assessore all’istruzione Katiuscia Cassetta – c’erano 3.882 iscritti in tutti i plessi (compresa la paritaria San Giuseppe) per 187 classi. Nell’anno successivo ‘2223, 3.880 per 189 classi. Nel ‘2324 erano 3.855 sempre per 189 classi; l’anno dopo, nel ‘2425 gli alunni sono scesi a 3.764, per 190 classi. Infine, nell’anno scolastico in corso, ne contiamo 3.655 per 186 classi. È l’effetto denatalità: il calo delle nascite ha fatto perdere iscritti all’infanzia”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Banchi sempre più vuoti a scuola, persi oltre 200 alunni nel giro di cinque anni: classi a rischio tagli Approfondimenti su Macerata Scuola «Classi da 20 alunni e più investimenti»: le proposte di Avs per la scuola pubblica Vomero, rischio chiusura a fine anno per la scuola “Morelli”: caos per 200 alunni La scuola primaria “Domenico Morelli” al Vomero, distaccamento della “Giuseppe Quarati” in via Merliani, si trova ad affrontare un possibile rischio di chiusura entro la fine dell’anno scolastico. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Macerata Scuola Argomenti discussi: Banchi sempre più vuoti a scuola, persi oltre 200 alunni nel giro di cinque anni: classi a rischio tagli; Coltelli tra i banchi e nelle strade, contro le lame non basta un decreto; Mercato settimanale in crisi, Carcare ridisegna gli spazi; Sincero non faccia populismo inutile, Dc: Stia più attento alla maggioranza e a chi è uscito dall'aula. Banchi sempre più vuoti a scuola, persi oltre 200 alunni nel giro di cinque anni: classi a rischio tagliDalle materne alle medie: la denatalità pesa sugli istituti cittadini. Nel 2025-26 meno sezioni per Mameli, Agazzi, Fermi e De Amicis ... ilrestodelcarlino.it Allarme spopolamento: nel 2035 banchi vuoti. «Più servizi e qualità nella didattica»PESCARA Le prospettive per il 2035 sono tutt'altro che rassicuranti: la scuola primaria italiana potrebbe perdere oltre mezzo milione di alunni, con quasi 200mila in meno solo nel Sud. Tra le regioni ... ilmessaggero.it Non solo l'opposizione di centrodestra ma pure la stessa maggioranza ha fatto registrare vuoti fra i banchi d'aula #Gela #Politica - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.