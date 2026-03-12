Recalcati | Se fossi ministro riformerei le pagelle Il progresso dal 4 al 7 dovrebbe contare più della media

Più di duecento persone si sono radunate nella sala Gymnasium della Fondazione Omi di Milano, un’istituzione attiva dal 1740 nel settore dell’istruzione e della formazione. Tra i presenti, c’era anche un noto pedagogista che ha espresso un’idea sulla riforma del sistema di valutazione scolastica, suggerendo che il progresso, come il passaggio da un voto di 4 a uno di 7, dovrebbe avere un peso maggiore rispetto alla media complessiva.