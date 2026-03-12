Recalcati | Se fossi ministro riformerei le pagelle Il progresso dal 4 al 7 dovrebbe contare più della media
Più di duecento persone si sono radunate nella sala Gymnasium della Fondazione Omi di Milano, un’istituzione attiva dal 1740 nel settore dell’istruzione e della formazione. Tra i presenti, c’era anche un noto pedagogista che ha espresso un’idea sulla riforma del sistema di valutazione scolastica, suggerendo che il progresso, come il passaggio da un voto di 4 a uno di 7, dovrebbe avere un peso maggiore rispetto alla media complessiva.
Più di duecento persone hanno riempito la sala Gymnasium della Fondazione Omi di Milano, istituzione attiva dal 1740 nel campo dell'istruzione e della formazione.
