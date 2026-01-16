Istat carrello della spesa più caro del 24% dal 2021 al 2025 Inflazione più alta a Reggio Sud sopra la media
Tra il 2021 e il 2025, il costo del carrello della spesa è aumentato del 24%, superando l’inflazione media. Secondo i dati Istat, l’inflazione più elevata si registra a Reggio e nelle regioni del Sud, dove i prezzi sono cresciuti più rapidamente rispetto alla media nazionale. Questa situazione evidenzia come i rincari abbiano inciso in modo significativo sui consumi delle famiglie italiane negli ultimi anni.
I prezzi del cosiddetto carrello della spesa sono aumentati molto di più rispetto all’inflazione negli ultimi cinque anni. L’Istat indica un divario di circa sette punti, con un aumento cumulato dell’indice generale dei prezzi di 17,1 punti percentuali, tra il 2021 e il 2025, e una crescita del 24% per il carrello della spesa, un tema su cui l'Antitrust ha appena avviato un’indagine. Per gli energetici l'aumento cumulato è del 34,1%. A dicembre 2025, l’inflazione più elevata si osserva a Bolzano, Napoli e Reggio Calabria, tutte a +1,8%. Una variazione percentuale tendenziale bassa si registra ad Aosta (+0,5%) e una negativa a Campobasso (-0,1%). 🔗 Leggi su Feedpress.me
