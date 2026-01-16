Istat carrello della spesa più caro del 24% dal 2021 al 2025 Inflazione più alta a Reggio Sud sopra la media

Tra il 2021 e il 2025, il costo del carrello della spesa è aumentato del 24%, superando l’inflazione media. Secondo i dati Istat, l’inflazione più elevata si registra a Reggio e nelle regioni del Sud, dove i prezzi sono cresciuti più rapidamente rispetto alla media nazionale. Questa situazione evidenzia come i rincari abbiano inciso in modo significativo sui consumi delle famiglie italiane negli ultimi anni.

