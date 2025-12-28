Se fossi te | le anticipazioni trama e cast della prima puntata della serie
Questa sera, 28 dicembre 2025, alle ore 21, va in onda la prima puntata di
. Questa sera, 28 dicembre 2025, alle ore 21.30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Se fossi te, serie di Natale in onda in due puntate con protagonisti Marco Bocci e Laura Chiatti. Ma di cosa parla? Qual è la trama? In tutto sono previsti quattro episodi, trasmessi due a serata, il 28 e 29 dicembre. Scopriamo insieme le anticipazioni di stasera. Trama e anticipazioni. Massimo, operaio della Sangiorgi e padre single che già fatica a sbarcare il lunario, scopre che il figlio Pietro ha una possibile cardiopatia. Per curarlo ha bisogno del Tfr, ma l’azienda per cui lavora versa in condizioni critiche. 🔗 Leggi su Tpi.it
Leggi anche: Makari 4: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata
Leggi anche: Un professore 3: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata
Se fossi te, la fiction con Laura Chiatti e Marco Bocci stasera e domani in tv: trama e cast; Inizia stasera “Se fossi te”, la favola di Natale con Laura Chiatti, Marco Bocci e Nino Frassica; «Se fossi te»: il cast, la trama e quando andrà in onda la miniserie natalizia con Marco Bocci e Laura Chiatti; «Se fossi te»: il cast, la trama e quando andrà in onda la miniserie natalizia con Marco Bocci e Laura Chiatti.
“Se fossi te”, su Rai 1 unafavola natalizia a sfondo sociale con Laura Chiatti e Marco Bocci - “Se fossi te”, su Rai 1 unafavola natalizia a sfondo sociale con Laura Chiatti e Marco Bocci ... iodonna.it
Se fossi te in onda stasera su Rai1, di cosa parla la serie con Laura Chiatti e Marco Bocci: trama e cast - La fiction in due puntate racconta la storia dell’operaio Massimo Mancuso e dell’imprenditrice Valentina Sangiorgi che si ... fanpage.it
Se Fossi te, la serie tv con Marco Bocci e Laura Chiatti in tv: data, trama e cast - Se Fossi te, quando in tv la nuova serie tv in due puntate con Marco Bocci e Laura Chiatti: data di messa in onda, trama e cast. superguidatv.it
The Fall of King Harald and the Birth of Elbaf’s Curse
BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI - PUNTATE AMERICANE - #9677 del 19 dicembre 2025 Alla Forrester, Steffy non ammette repliche. «Io e Ridge siamo d’accordo» dice con calma controllata. «Usare Thomas e Zende è la scelta migliore per la tua linea, d’ora in a - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.