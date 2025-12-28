Se fossi te | le anticipazioni trama e cast della prima puntata della serie

Questa sera, 28 dicembre 2025, alle ore 21, va in onda la prima puntata di

. Questa sera, 28 dicembre 2025, alle ore 21.30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Se fossi te, serie di Natale in onda in due puntate con protagonisti Marco Bocci e Laura Chiatti. Ma di cosa parla? Qual è la trama? In tutto sono previsti quattro episodi, trasmessi due a serata, il 28 e 29 dicembre. Scopriamo insieme le anticipazioni di stasera. Trama e anticipazioni. Massimo, operaio della Sangiorgi e padre single che già fatica a sbarcare il lunario, scopre che il figlio Pietro ha una possibile cardiopatia. Per curarlo ha bisogno del Tfr, ma l’azienda per cui lavora versa in condizioni critiche. 🔗 Leggi su Tpi.it

