Doppio carico per due magistrati minorili in Marche | mille casi in sospeso tra procedure e ascolti

Nelle Marche, due magistrati minorili si trovano a dover gestire un carico di lavoro che supera di molto le possibilità del sistema. Tra procedure da seguire e ascolti da svolgere, si trovano a fronteggiare circa mille casi in sospeso. La situazione mette sotto pressione la procura minorile e rischia di rallentare le attività di tutela dei minori.

Nelle Marche, due magistrati incaricati della procura minorile si trovano a gestire un carico di lavoro che supera di gran lunga le capacità organizzative del sistema. Oltre duemila fascicoli sono in corso di istruttoria, con migliaia di procedimenti in attesa di decisione, ascolti e valutazioni psicologiche. Il peso di questa mole di lavoro gravita su due figure professionali che, per la complessità delle cause e la necessità di proteggere i diritti dei minori, devono affrontare una pressione senza precedenti. I casi riguardano situazioni delicate: abusi, violenze domestiche, situazioni di marginalità, affidamenti familiari, ma anche casi di tratta o sfruttamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

