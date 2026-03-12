Real Madrid-City 3-0 | Valverde firma una tripletta da sogno

Il Real Madrid ha battuto il Manchester City 3-0 in una partita di Champions League, con Valverde che ha segnato una tripletta. I blancos sono stati particolarmente efficaci nel primo tempo, mettendo in seria difficoltà gli avversari. La squadra di casa si avvicina così ai quarti di finale, grazie a una prestazione convincente che ha lasciato pochi dubbi.

Blancos devastanti nel primo tempo, quarti di Champions vicini. MADRID (SPAGNA) - Un Real Madrid devastante nel primo tempo supera per 3-0 il Manchester City e "vede" i quarti di finale. È una straordinaria tripletta di Valverde a indirizzare del tutto il match già nei primi 45 minuti. Doku è scatenato e semina il panico in avvio, ma Courtois non corre grossi rischi. Dalla parte opposta, è Brahim Diaz a provarci all'8' con il destro ma Donnarumma para in corner. A passare in vantaggio, al 20', sono proprio i blancos. Courtois rilancia direttamente sulla destra per Valverde, che stoppa uno splendido pallone a seguire aggirando O'Reilly e saltando poi Donnarumma in uscita, prima di insaccare a porta vuota da posizione defilata.