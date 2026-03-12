Nella serata di Champions League, il Real Madrid ha battuto il Manchester City con un punteggio di 3-0, mentre il PSG ha vinto 5-2 contro il Chelsea negli ottavi di finale. Durante la partita del Real Madrid, Valverde ha segnato una tripletta. Il BodoGlimt ha invece mostrato un’ottima prestazione, attirando l’attenzione degli spettatori.

Due big match hanno animato la serata riservata alla Champions League: il Real Madrid ha sconfitto il Manchester City per 3-0 e il PSG ha travolto il Chelsea per 5-2 nell’andata degli ottavi di finale, mettendo una seria ipoteca sul passaggio del turno. Una splendida tripletta di Valverde nel primo tempo ha fatto volare gli spagnoli di fronte al proprio pubblico, mentre i detentori del trofeo hanno fatto la differenza negli ultimi 26 minuti con il gol di Vitinha e la doppietta di Kvaratskhelia dopo il doppio botta e risposta Barcola-Gusto e Dembele-Fernandez che aveva tenuto banco nella prima ora di gioco. Il BodoGlimt continua a sorprendere: dopo aver eliminato l’Inter, i norvegesi hanno sconfitto lo Sporting Lisbona per 3-0 di fronte al proprio pubblico con le reti di Fet, Blomberg e Hogh. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Real Madrid e PSG travolgenti nei big match di Champions League, che tripletta di Valverde. Il Bodo/Glimt strabilia

