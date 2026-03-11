Valverde senza freni a Madrid tripletta in un tempo al City

Federico Valverde, centrocampista del Real Madrid, ha segnato una tripletta nel primo tempo della partita di Champions League contro il Manchester City. La sua prestazione ha attirato l’attenzione durante la gara, rendendolo protagonista assoluto dell’incontro. La partita si è svolta a Madrid, dove il Real Madrid affronta il Manchester City in una sfida valida per la coppa europea.

Federico Valverde, centrocampista del Real Madrid, è l’assoluto protagonista della serata di Champions League con l’uruguaiano che ha messo a segno una tripletta nel primo tempo della sfida contro il Manchester City. Tripletta Valverde contro il Manchester City (ansa Foto) – calciomercato.it Gli spagnoli si trovano avanti 3-0 con il centrocampista assoluto protagonista grazie a una tripletta che sta stendendo gli uomini di Guardiola, chiamati a ribaltare la situazione nella ripresa se non vogliono dire addio alle speranze di accedere ai quarti dopo l’andata. Un giocatore capace di fare entrambe le fasi, fondamentale per il gioco del Real Madrid. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Valverde senza freni a Madrid, tripletta in un tempo al City Articoli correlati Atletico Madrid Real Madrid 1-2: Valverde e Rodrygo staccano il pass per la finale di Supercoppa! Sarà Clasico col BarcellonaIl derby di Madrid non è mai un’amichevole, nemmeno quando in palio c’è l’accesso alla finale di un quadrangolare. Champions League, Real Madrid-Manchester City: Arbeloa senza MbappéIl palcoscenico più prestigioso d’Europa si illumina per quella che molti definiscono una “finale anticipata”. Valverde saved Madrid