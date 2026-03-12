Rc auto controlli automatici anti evasione | cosa cambierà con il piano Salvini

Entro l’estate, potrebbe essere introdotta una norma che permette di usare telecamere, autovelox e sistemi di controllo elettronico già installati sulle strade per verificare automaticamente la copertura assicurativa dei veicoli. Questa misura mira a contrastare l’evasione dell’Rc auto, con l’obiettivo di individuare più facilmente i mezzi senza polizza. La modifica riguarda l’utilizzo di strumenti di controllo già esistenti e funzionanti sul territorio.

Una nuova stretta contro l’ evasione dell’ Rc Auto potrebbe arrivare entro l’estate. Il Governo prepara infatti una norma che consentirà di utilizzare telecamere, autovelox e sistemi di controllo elettronico già presenti sulle strade per individuare automaticamente i veicoli privi di assicurazione. L’annuncio è arrivato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, durante il question time alla Camera. L’obiettivo dichiarato è ridurre drasticamente il numero di auto che circolano senza copertura assicurativa, stimato in circa tre milioni di veicoli in tutta Italia. Come funzioneranno i nuovi controlli. Il provvedimento... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

