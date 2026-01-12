Rc auto polizza media salita dell’1,2% | un assicurato su cento cambierà classe
Secondo un’analisi di Facile.it, l’Rc auto in Italia ha registrato una crescita media dell’1,2%. In Lombardia, l’1,39% dei bergamaschi potrebbe cambiare classe di premio, ma la situazione peggiora per gli over 75 con sinistri colposi, raggiungendo il 2,73%. Questi dati evidenziano come le variazioni delle tariffe incidano sulle scelte degli assicurati, con alcune fasce più vulnerabili a rincari significativi.
I RINCARI. Per l’1,39% dei bergamaschi secondo l’analisi di Facile.it. Il merito peggiora per sinistro con colpa, in Lombardia fra gli over 75 si arriva al 2,73%. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Le 5 cose da sapere prima di stipulare una polizza RC Auto
Leggi anche: Rc auto, arriva la polizza statica: ecco quali veicoli potranno utilizzarla
Rc auto, polizza media salita dell’1,2%: un assicurato su cento cambierà classe; Rc auto, nel 2026 aumenti per 500 mila automobilisti: premio medio a 629 euro e nuove tasse sulle garanzie; RC auto, “quanto ne costa i s'ciochi?”: a Trieste più incidenti con colpa e polizze sempre più salate; Rimini, RC Auto amara: polizze sopra la media regionale e stangata per chi ha causato incidenti.
Rc auto, polizza media salita dell’1,2%: un assicurato su cento cambierà classe - Il merito peggiora per sinistro con colpa, in Lombardia fra gli over 75 si arriva al 2,73%. ecodibergamo.it
Rc auto, assicurazione più cara per oltre 85mila automobilisti in Lombardia. I costi provincia per provincia - “Il 2026 si apre con segnali positivi, ma non mancano alcune nubi all’orizzonte”, ha spiegato Andrea Ghizzoni, Managing Director Insurance di Facile. msn.com
Rc auto, in Lombardia oltre 85 mila automobilisti penalizzati dai sinistri: Brescia sopra la media regionale - Secondo l’osservatorio di Facile punto it, sono più di 85 mila gli automobilisti lombardi che nel corso del 2025 vedranno aumentare il costo della Rc auto ... bsnews.it
L’auto contro il cavallo: sì, era roba da polizza. Cartolina dalle città europee tra anni 1910 e 1930: strade pensate per gli zoccoli, non per i motori.[4] E quindi la convivenza tra carrozze e automobili era caotica, anche a velocità ridicole rispetto a oggi.[4] Negli a - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.