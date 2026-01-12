Rc auto polizza media salita dell’1,2% | un assicurato su cento cambierà classe

Secondo un’analisi di Facile.it, l’Rc auto in Italia ha registrato una crescita media dell’1,2%. In Lombardia, l’1,39% dei bergamaschi potrebbe cambiare classe di premio, ma la situazione peggiora per gli over 75 con sinistri colposi, raggiungendo il 2,73%. Questi dati evidenziano come le variazioni delle tariffe incidano sulle scelte degli assicurati, con alcune fasce più vulnerabili a rincari significativi.

