Smog Caserta tra le province più colpite | PM10 oltre i limiti in 4 città

Secondo il rapporto di Legambiente aggiornato al dicembre 2025, il territorio di Caserta risulta tra le province più colpite d’Italia dall’inquinamento da PM10. Quattro città campane superano i limiti stabiliti dalla legge per il numero di giorni di concentrazione elevata di particolato, evidenziando una situazione critica legata alla qualità dell’aria e alla salute pubblica.

Caserta e provincia assediate - Emissioni di polveri sottili e biossido di azoto troppo alte per poter respirare aria pulita e la salute ne risente, quella degli animali, compreso l'uomo, e quella dell'ambiente natura. ilmattino.it

Caserta, smog e polveri sottili: gli ambientalisti contro la nuova Ztl - Ventitré sforamenti delle polveri sottili registrati dall'inizio dell'anno in corso Giannone, stando ai dati forniti dalla centralina Arpac e aggiornati a giovedì scorso. ilmattino.it

