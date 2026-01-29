Ladro ucciso dal vigilantes durante una rapina condannati i due complici di Anton Ciurciumel

Due uomini sono stati condannati per la rapina in cui è morto il loro complice, Antonio Ciurciumel. La vicenda si è conclusa con l’uccisione del ladro da parte di un vigilante durante la rapina e ora i due complici devono affrontare la giustizia. A marzo inizierà il processo alla guardia giurata che ha sparato.

Condannati i due complici di Antonio Ciurciumel, il ladro ucciso da un vigilante durante una rapina: a marzo inizia il processo alla guardia giurata.

