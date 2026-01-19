Umbria rapina in centro storico | coltello in faccia a due giovani e poi la fuga

Nella zona di porta Sant’Angelo a Terni, si è verificata una rapina nel centro storico, durante la quale due giovani sono stati minacciati con un coltello. L’episodio, segnalato sui social dal proprietario del ristorante La Città Vecchia, evidenzia ancora una volta le criticità legate alla sicurezza in questa area del centro cittadino.

