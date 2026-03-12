Rapina a Mestre | 18enne arrestata mentre assaliva due donne

Martedì pomeriggio a Mestre, vicino alla stazione ferroviaria, una ragazza di 18 anni è stata fermata dalle forze dell'ordine mentre cercava di rapinare una donna di circa 40 anni e la madre anziana. La giovane è stata arrestata subito dopo il tentativo di furto. Nessun altro dettaglio sui motivi dell’azione o sull’identità delle persone coinvolte è stato reso noto.

Una giovane di 18 anni è stata arrestata martedì pomeriggio a Mestre, nei pressi della stazione ferroviaria, dopo aver tentato di rapinare una donna di circa 40 anni e la sua madre anziana. L'aggressore, identificata come sorella di un'altra autrice di reati precedenti a Venezia, è stata bloccata da agenti di polizia locale che pattugliavano l'area. Il caso si inserisce in un quadro più ampio di sicurezza urbana che vede le forze dell'ordine intervenire con efficacia immediata per proteggere i cittadini. L'intervento rapido sulla scena del crimine. La dinamica degli eventi si è svolta nel tardo pomeriggio di martedì, tra via Piave e il viale della Stazione di Mestre.