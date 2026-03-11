Strattona madre e figlia per rapina | 18enne arrestata in stazione

Un’18enne è stata arrestata dalla polizia locale a Mestre dopo aver strattonato una madre e sua figlia durante un tentativo di rapina. L’episodio si è verificato tra via Piave e il viale della Stazione, dove la giovane ha inseguito le due donne e le ha aggredite, prima di essere fermata dalle forze dell’ordine. La polizia ha portato a termine l’arresto sul posto.

Strattona madre e figlia per rapinarle, dopo averle inseguite per un breve tratto tra via Piave e il viale della Stazione di Mestre, viene però bloccata e arrestata dalla polizia locale. Martedì nel tardo pomeriggio una giovane fuorilegge ha fatto di tutto per strappare la borsa a una 40enne che.