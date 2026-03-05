Rapina nella metropolitana di Milano 18enne ferisce un giovane per rubargli due collanine | le conseguenze

Un giovane di 18 anni egiziano è stato arrestato a Milano in seguito a una rapina avvenuta nella fermata della metropolitana MM2 Loreto il 27 febbraio 2026. Durante l’episodio, ha ferito un altro ragazzo per sottrargli due collanine. La polizia ha identificato e fermato l’autore poco dopo, confermando i dettagli dell’aggressione e del tentativo di furto.

Un fermo per rapina, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Milano, dove un cittadino egiziano di 18 anni è stato ritenuto responsabile dello strappo di due collanine ai danni di un giovane italiano. L'episodio è avvenuto il 27 febbraio 2026 presso il mezzanino della metropolitana MM2 Loreto, mentre il fermo è stato eseguito il 4 marzo nei pressi della stazione Centrale. L'uomo, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona, è stato condotto presso la Casa Circondariale Milano San Vittore a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Aggredito a rapinato di due collanine alla fermata della metropolitana Loreto, arrestato 18enneMilano, 5 marzo 2026 – Con l'accusa di aver rapinato un 30enne, la sera dello scorso 27 febbraio, nel mezzanino della fermata della metropolitana...

Milano, rapina un giovane nel mezzanino della fermata Loreto: fermato 18enneLa vittima, un 30enne, ha raccontato ai poliziotti, di essere stato raggiunto da un ragazzo che con un gesto fulmineo ha afferrato le due collane che...

Milano, rapina nella metro a Loreto: 18enne fermato dalla Polizia di StatoIl giovane, irregolare e con precedenti, è accusato di aver strappato due collanine a un passeggero nel mezzanino della linea M2. Determinanti le immagini delle telecamere ... 7giorni.info

Milano, rapina alla metro di Loreto: in carcere 18enne egizianoMilano - Una rapina consumata nel mezzanino della metropolitana M2 di Loreto, poi la fuga con due collanine d’oro appena strappate dal collo della vittima. A ... pupia.tv

