Un attore ha annunciato di non voler abbandonare la propria figura iconica di fronte alle voci di un possibile addio alla saga di Rambo. Stallone ha confermato il suo ritorno nell’universo del personaggio, anche se in modo diverso rispetto al passato, e ha dichiarato di non voler rinunciare alla sua leggenda. La notizia arriva in un momento di grande attenzione sul franchise.

Sylvester Stallone ha confermato ufficialmente il suo ritorno nell’universo di Rambo, pur non riprendendo fisicamente il ruolo del veterano più celebre del cinema. L’attore parteciperà attivamente alla realizzazione di un prequel intitolato “John Rambo”, che esplorerà le origini del personaggio durante il conflitto in Vietnam, assumendo la carica di produttore esecutivo. La scelta di un nuovo protagonista, il giovane Noah Centineo, segna un passaggio di testimone storico per una saga che ha attraversato quasi quarant’anni di storia cinematografica. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sly Stallone (@officialslystallone) Dopo cinque pellicole che hanno raccontato la parabola di John Rambo, dal debutto del 1982 fino all’epilogo violento di Last Blood nel 2019, l’iconografia del soldato solitario si rinnova. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Rambo senza Stallone? L’attore rompe il silenzio: “Non rinuncio alla mia leggenda”

Articoli correlati

Rambo: nuova genesi senza Stallone, il prequel esplora il Vietnam con Noah Centineo e punta alla Gen Z.Hollywood si appresta a rispolverare uno dei miti più iconici del cinema d’azione, John Rambo, ma lo fa con una scommessa audace: un prequel che...

Rambo torna al cinema: senza Sylvester Stallone, ma nell’ombra e alle origini del suo mitoMentre Hollywood si attovaglia tra remake politicamente corretti e supereroi in calzamaglia sempre più corazzati di effetti speciali e virtuosismi...

La città dei ladri | Un film d’azione imperdibile che non puoi perdere | Film Azione Completo

Altri aggiornamenti su Rambo senza Stallone L'attore rompe il...

Temi più discussi: Sylvester Stallone torna nel mondo di Rambo: la star farà il film con i fratelli Russo!; Sylvester Stallone sarà produttore esecutivo del prequel di Rambo; Rambo torna alle origini: Sylvester Stallone sarà produttore del prequel John Rambo; Rambo: Stallone produttore esecutivo del prequel con Noah Centineo.

Torna Rambo ma senza Sylvester Stallone: arriva Noah CentineoRambo, il celebre soldato solitario, simbolo di un'intera generazione di action movie, tornerà sul grande schermo in una veste inedita, giovanile. A raccogliere l'eredità di Sylvester Stallone sarà ... corrieredellosport.it

John Rambo, il prequel non rinuncerà a Sylvester StalloneSylvester Stallone ha condiviso un annuncio importante con i suoi fan: il prequel John Rambo non potrà fare a meno di lui. comingsoon.it

Bo Gritz è scomparso a 87 anni. Ispirò il Rambo di Sylvester Stallone facebook

Addio al vero Rambo: anticipò l’America di oggi x.com