Rambo | nuova genesi senza Stallone il prequel esplora il Vietnam con Noah Centineo e punta alla Gen Z

Hollywood si prepara a riaprire il capitolo di Rambo, questa volta senza Stallone. Il nuovo film si concentrerà sulle origini del personaggio, ambientato nel Vietnam, e vedrà protagonista Noah Centineo. La scelta di rivolgersi alla Generazione Z dimostra l’intenzione di rinnovare il mito, puntando su un volto giovane e fresco. La produzione promette un approccio diverso, più vicino ai gusti di oggi, senza perdere il ritmo che ha reso Rambo un’icona.

Hollywood si appresta a rispolverare uno dei miti più iconici del cinema d’azione, John Rambo, ma lo fa con una scommessa audace: un prequel che esplora le origini del personaggio, privo della presenza e del carisma di Sylvester Stallone. Le riprese sono ufficialmente iniziate in Thailandia, tra le frenetiche strade di Bangkok e le giungle impervie di Kanchanaburi, con l’obiettivo di raccontare la genesi di un eroe diventato simbolo di resistenza e sopravvivenza. Questa operazione cinematografica, firmata Lionsgate e Millennium Media, si affida a un volto nuovo, quello di Noah Centineo, per interpretare un Rambo giovane e alle prese con le prime sfide della guerra del Vietnam.🔗 Leggi su Ameve.eu

