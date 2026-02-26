Portiere finge un infortunio e permette ai compagni musulmani di interrompere il digiuno del Ramadan

Durante una partita di Ligue 1, il portiere del Nantes ha simulato un infortunio, facilitando così ai compagni musulmani di interrompere il digiuno del Ramadan, in un episodio che ha attirato l'attenzione sul campo e tra gli appassionati di calcio.

In Ligue 1 il portiere del Nantes Anthony Lopes si è sdraiato a terra fingendo un problema muscolare, consentendo ai compagni musulmani di interrompere il digiuno del Ramadan durante la vittoria contro il Le Havre. Un gesto che unisce sport e rispetto religioso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

