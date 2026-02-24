Aggressione al vigilante dopo il furto al supermercato | arrestato

Un uomo di 40 anni, già segnalato alle for forze dell’ordine, ha aggredito un vigilante dopo aver tentato di rubare nel supermercato. La rapina è avvenuta nel tardo pomeriggio e ha coinvolto anche altri clienti presenti in negozio. La polizia, intervenuta rapidamente, ha bloccato l’aggressore e portato via con le manette. La scena si è svolta davanti alle persone che assistivano alla scena. La vittima ha riportato lievi ferite.

Un 40enne straniero, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per il reato di rapina impropria. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato, da parte dei carabinieri, in via Irnerio. Durante un servizio di controllo, i militari hanno notato una colluttazione davanti a un supermercato. I carabinieri sono intervenuti per riportare la calma tra i due. Secondo quanto raccolto, uno dei due uomini, il 40enne straniero, ha aggredito la guardia giurata dell’esercizio commerciale dopo aver tentato di rubare sedici confezioni di biscotti al cioccolato. Identificato, il 40enne è risultato senza fissa dimora e gravato da numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di droga. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Il furto nel negozio, l'aggressione al vigilante, la fuga: 26enne arrestato per rapinaIl 26enne è stato arrestato per aver tentato di rubare in un negozio e aver aggredito il vigilante intervenuto.

Fuga dopo al furto nel supermercato, poi lo scontro con i Carabinieri: arrestato un uomoUn uomo è stato arrestato dopo aver tentato di scappare dal supermercato rapinato nella notte tra domenica e lunedì, scatenando un inseguimento e uno scontro con i Carabinieri.

Mortara, aggrediscono con lo spray vigilante dopo furto al supermercato: in due arrestati

