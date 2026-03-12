Rai PD insorge per l’assunzione di Giada Balloch | è la figlia del marito di Cerno

Il Partito Democratico ha sollevato critiche riguardo all'assunzione di Giada Balloch alla Rai, chiedendo chiarimenti sulla sua nomina. La decisione è stata discussa durante un interrogatorio nella commissione di vigilanza, dove sono stati chiesti dettagli sulla selezione e sul ruolo affidato alla nuova dipendente. La questione ha attirato l’attenzione sui criteri adottati dalla Rai per le assunzioni interne.