Rai PD insorge per l’assunzione di Giada Balloch | è la figlia del marito di Cerno
Il Partito Democratico ha sollevato critiche riguardo all'assunzione di Giada Balloch alla Rai, chiedendo chiarimenti sulla sua nomina. La decisione è stata discussa durante un interrogatorio nella commissione di vigilanza, dove sono stati chiesti dettagli sulla selezione e sul ruolo affidato alla nuova dipendente. La questione ha attirato l’attenzione sui criteri adottati dalla Rai per le assunzioni interne.
La Rai è stata interrogata dai componenti del PD nella commissione di vigilanza per quanto riguarda l’assunzione di Giada Balloch, che appare interessata da rapporti di parentela, ma i vertici smentiscono tutto Si accende lo scontro politico attorno alla presunta assunzione di Giada Balloch in RAI. I componenti del Partito Democratico nella Commissione parlamentare di Vigilanza Rai hanno presentato un’interrogazione per chiedere chiarimenti all’amministratore delegato dell’azienda pubblica. Al centro della vicenda, una collaborazione che, secondo alcune ricostruzioni, sarebbe stata attivata con una modalità “ibrida” come social media manager. Poche ore dopo, però, la Rai ha diffuso una nota ufficiale in cui smentisce categoricamente l’esistenza di qualsiasi contratto di collaborazione con Balloch. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
