morta enrica bonaccorti la conduttrice tv aveva 76 anni

È deceduta a 76 anni Enrica Bonaccorti, nota conduttrice televisiva italiana. La donna lottava da tempo contro un tumore al pancreas, una malattia che le ha portato via la vita. La sua carriera in TV ha attraversato diversi decenni e ha lasciato un'impronta significativa nel mondo dello spettacolo italiano. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata nelle ultime ore.

E' morta Enrica Bonaccorti. La conduttrice televisiva combatteva da tempo contro un tumore al pancreas. Ha esordito nei primi anni Settanta come attrice di teatro, di cinema e di prosa televisiva, collaborando anche con la compagnia di Paola Quattrini e Domenico Modugno, per il quale ha scritto diversi brani tra cui La lontananza. Attiva anche come conduttrice radiofonica, ha esordito in televisione alla Rai nel 1978 con Il sesso forte, per poi raggiungere il successo durante gli anni Ottanta con programmi come Italia sera e Pronto, chi gioca?. Passata alla Fininvest, ha condotto quiz come Cari genitori e la prima edizione del varietà Non è la Rai. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Enrica Bonaccorti, morta la conduttrice televisiva: aveva 76 anni e lottava da tempo contro un tumoreÈ morta Enrica Bonaccorti. La nota conduttrice televisiva e radiofonica italiana, nata nel 1949, stava affrontando una battaglia contro tumore al pancreas, come lei stessa aveva ... ilmessaggero.it

È morta Enrica Bonaccorti, attrice e icona tv anni '80: da Pronto, chi gioca? a Non è la RaiNegli anni '60 viene scelta dalla compagnia di Domenico Modugno e Paola Quattrini per la messa in scena di Mi è cascata una ragazza nel piatto. Per Mimmo scrive i testi di Amara terra mia e La ... rainews.it

