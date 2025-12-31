Prete accoltellato alla gola a Modena il testimone | L’aggressore voleva ucciderlo non rapinarlo
A Modena, un sacerdote colombiano di 45 anni è stato accoltellato alla gola. Secondo un testimone, l’aggressore mirava a ucciderlo, non a rapinarlo. Don Rodrigo Grajales Gaviria è stato sottoposto a intervento chirurgico ed è fuori pericolo. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale, mentre le indagini per chiarire i motivi dell’aggressione sono in corso.
Don Rodrigo Grajales Gaviria, sacerdote colombiano di 45 anni, è fuori pericolo dopo un intervento chirurgico per le ferite subite. È stato accoltellato in centro a Modena, intorno alle 10 di mattina, da un uomo, probabilmente nordafricano, che lo ha aggredito alle spalle prima di affondare la lama nella giugulare e darsi alla fuga. Nonostante il freddo, era solo in maglietta. E di sé non ha lasciato alcuna traccia. Mentre proseguono le indagini, sulle testate locali chi ha prestato i primi soccorsi al sacerdote racconta cosa ha visto. “Non ha detto una parola, non ha urlato – racconta una persona alla Gazzetta di Modena –. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Modena, prete accoltellato alla gola in pieno centro: caccia all’aggressore, si indaga per tentato omicidio
Leggi anche: Prete accoltellato alla gola in centro a Modena: ignoto il movente, indagano i carabinieri
Modena, prete accoltellato alla gola: si cerca l'aggressore; Modena, prete accoltellato alla gola in centro storico: «L'aggressore è fuggito, un tentato omicidio»; Don Rodrigo accoltellato alla gola in centro città e in pieno giorno: è in ospedale; Prete accoltellato alla gola in centro a Modena: ignoto il movente, indagano i carabinieri.
Prete accoltellato alla gola in strada a Modena: “Prima ho sentito il colpo alle spalle e poi ho visto un uomo” - Don Rodrigo Grajales Gaviria, sacerdote colombiano di 45 anni, ieri mattina è stato aggredito in strada a Modena da un uomo che lo ha accoltellato alla gola mentre era di spalle. fanpage.it
Prete colpito alla gola a Modena, mistero sul movente. Don Rodrigo: “Aggredito alle spalle, poi la coltellata” - La lama ha lesionato un’arteria nel collo, è stato operato e ora è ricoverato. ilrestodelcarlino.it
Prete accoltellato alla gola in strada a Modena tra i passanti: ferito gravemente, paura in centro - Il sacerdote di 45 anni, don Rodrigo Gaviria, attaccato di spalle da un uomo che poi è scappato. fanpage.it
Un prete, colombiano di 45 anni, è stato accoltellato in centro a #Modena questa mattina, in via Castelmaraldo. Sull'episodio sono in corso indagini dei carabinieri, che procedono per tentato omicidio. Il sacerdote, raggiunto da un fendente alla gola, dopo i pri - facebook.com facebook
Modena, prete accoltellato alla gola x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.