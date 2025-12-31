Prete accoltellato alla gola a Modena il testimone | L’aggressore voleva ucciderlo non rapinarlo

A Modena, un sacerdote colombiano di 45 anni è stato accoltellato alla gola. Secondo un testimone, l’aggressore mirava a ucciderlo, non a rapinarlo. Don Rodrigo Grajales Gaviria è stato sottoposto a intervento chirurgico ed è fuori pericolo. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale, mentre le indagini per chiarire i motivi dell’aggressione sono in corso.

Don Rodrigo Grajales Gaviria, sacerdote colombiano di 45 anni, è fuori pericolo dopo un intervento chirurgico per le ferite subite. È stato accoltellato in centro a Modena, intorno alle 10 di mattina, da un uomo, probabilmente nordafricano, che lo ha aggredito alle spalle prima di affondare la lama nella giugulare e darsi alla fuga. Nonostante il freddo, era solo in maglietta. E di sé non ha lasciato alcuna traccia. Mentre proseguono le indagini, sulle testate locali chi ha prestato i primi soccorsi al sacerdote racconta cosa ha visto. "Non ha detto una parola, non ha urlato – racconta una persona alla Gazzetta di Modena –.

