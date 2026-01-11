polo scolastico sotto assedio giovane pestato sulla passerella minori volevano rapinarlo

Un episodio di violenza si è verificato a Prato, presso l’istituto Dagomari di via Reggiana. Un giovane studente è stato vittima di un’aggressione sulla passerella, mentre altri minori tentavano di rapinarlo. L’accaduto si aggiunge a una serie di episodi di tensione nel polo scolastico, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza degli studenti. La vicenda è sotto approfondimento delle autorità competenti.

Prato, 11 gennaio 2026 – Ancora un’aggressione ad uno student e dell’istituto Dagomari di via Reggiana. E’ successo a metà pomeriggio di venerdì quando il giovane di nazionalità cinese, che frequenta la terza superiore, stava camminando sulla passerella sopraelevata su via Leonardo da Vinci. Sembra che il ragazzo sia stato avvicinato da un gruppo di almeno tre giovani, tutti minori e stranieri, con la volontà di rapinarlo. Un tentativo che sarebbe andato a vuoto, ma che purtroppo non ha lasciato senza lesioni il malcapitato 19enne cinese. Lo studente è stato colpito ripetutamente dai suoi aggressori, che poi si sono dileguati per lasciarlo dolorante e ferito a terra sulla passerella. 🔗 Leggi su Lanazione.it

