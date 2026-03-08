Tram deragliato a Milano vicino alla stazione Centrale è il secondo incidente in pochi giorni

Un tram è uscito dai binari vicino alla stazione Centrale di Milano, senza provocare feriti. Si tratta del secondo incidente in pochi giorni che coinvolge un tram in questa zona, attirando l’attenzione sulla sicurezza del servizio di trasporto pubblico locale. Le autorità stanno verificando le cause dell’incidente e le eventuali responsabilità. La linea è stata temporaneamente interrotta per consentire le operazioni di soccorso e i controlli.

Ancora un tram deragliato a Milano. È accaduto sabato sera nei pressi della stazione Centrale, ma a differenza dell’incidente di venerdì 27 febbraio, in cui sono morte due persone e ne sono rimaste ferite una cinquantina, questa volta non ci sono stati feriti. Fortunatamente non c’erano passeggeri a bordo ma solo il conducente quando il mezzo è uscito dai binari. In corso gli accertamenti per chiarire le cause: stando a una prima ricostruzione, il deragliamento sarebbe stato provocato da un bullone presente sulla linea. Un altro tram deragliato a Milano L'incidente vicino alla stazione Centrale, non ci sono feriti La causa del deragliamento Incidente tram, l'ipotesi dell'errore umano Un altro tram deragliato a Milano L’incidente è avvenuto nella serata di ieri, sabato 7 marzo, a Milano, nei pressi della stazione Centrale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

