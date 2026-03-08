Tram Atm deraglia vicino alla stazione Centrale a Milano | è il secondo in 10 giorni

Ieri sera, tra via Fabio Filzi e via Galvani a Milano, un tram ATM è deragliato vicino alla stazione Centrale. È il secondo incidente di questo tipo in dieci giorni. Non sono stati segnalati feriti. La situazione ha causato qualche disagio al traffico locale, ma nessuna altra conseguenza è stata resa nota. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Il deragliamento è avvenuto ieri sera, sabato 7 marzo, tra via Fabio Filzi e via Galvani a Milano. Non si sono registrati feriti. Ancora da capire le cause dell'incidente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

