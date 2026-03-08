Tram Atm deraglia vicino alla stazione Centrale a Milano | è il secondo in 10 giorni

Ieri sera, tra via Fabio Filzi e via Galvani a Milano, un tram ATM è deragliato vicino alla stazione Centrale. È il secondo incidente di questo tipo in dieci giorni. Non sono stati segnalati feriti. La situazione ha causato qualche disagio al traffico locale, ma nessuna altra conseguenza è stata resa nota. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Il deragliamento è avvenuto ieri sera, sabato 7 marzo, tra via Fabio Filzi e via Galvani a Milano. Non si sono registrati feriti. Ancora da capire le cause dell'incidente. 🔗 Leggi su Fanpage.it Milano, tram deraglia vicino alla stazione Centrale: secondo episodio in pochi giorniUn nuovo episodio di tram deragliato a Milano torna a richiamare l’attenzione sulla regolarità del servizio e sulla sicurezza dell’infrastruttura in... Leggi anche: Tram deragliato a Milano vicino alla stazione Centrale, è il secondo incidente in pochi giorni Tutto quello che riguarda Tram Atm deraglia vicino alla stazione.... Temi più discussi: Milano: tram deraglia e finisce contro palazzo, due morti e 49 feriti; Tram deraglia a Milano e si schianta contro un palazzo: due morti e 54 feriti; Milano, l'autista del tram deragliato, assunto nel 1991 e vicino alla pensione: Chi ha la corsa successiva lo raggiunge perché va piano; Milano, tram 9 deraglia: dove è successo e cosa sono i nuovi Tramlink. Milano, tram deraglia vicino alla stazione Centrale: secondo episodio in pochi giorniUn tram deragliato a Milano nella zona della stazione Centrale riaccende l’attenzione sulla sicurezza della rete tranviaria cittadina. L’episodio è avvenuto ... thesocialpost.it Tram deragliato a Milano vicino alla stazione Centrale, è il secondo incidente in pochi giorniUn tram deraglia nei pressi della stazione Centrale a Milano, non ci sono feriti: secondo caso dopo il grave incidente del 27 febbraio ... virgilio.it #MilanoCortina2026. Sull’app ATM trovate informazioni in tempo reale sull’accessibilità delle stazioni della metropolitana e delle fermate di bus, tram e filobus. Scaricatela a questa pagina: atm.it/it/ViaggiaConN… #Paralimpiadi x.com Dopo il deragliamento del tram 9 a Milano, ATM annuncia un primo indennizzo di almeno 5.000 euro per ogni persona coinvolta https://www.mitomorrow.it/online/primo-piano/deragliamento-tram-atm-5000-euro/ #Milano #tram - facebook.com facebook