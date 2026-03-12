Ragazze più brave in Italiano e ragazzi più bravi in Matematica | stereotipi confermati anche dalle prove Invalsi Tra fattori culturali aspettative e modalità di insegnamento

Le prove Invalsi hanno confermato che le ragazze ottengono risultati migliori in italiano, mentre i ragazzi si distinguono in matematica. Questi divari si manifestano già nelle prime fasi dell’istruzione e si accentuano nel tempo. Le differenze tra i due gruppi sono evidenti e si consolidano nel corso degli anni scolastici.

Le differenze tra ragazze e ragazzi negli apprendimenti scolastici compaiono molto presto e tendono a consolidarsi nel corso del percorso di studi. È quanto emerge dal Rapporto nazionale INVALSI 2025, che analizza i risultati delle prove standardizzate sostenute da oltre due milioni e mezzo di studenti italiani. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli correlati

Scuola, il report Invalsi: in Campania alunni più bravi in italiano e matematicaPer anni la scuola campana è stata raccontata come un sistema bloccato, schiacciato da divari territoriali che sembravano non ridursi mai.

Leggi anche: «Sorpresa» Invalsi: i più bravi in Italiano sono i bimbi campani

Approfondimenti e contenuti su Ragazze più brave in Italiano e ragazzi...

Temi più discussi: Maschi e femmine: diversi o uguali? Rispondono i ragazzi e le ragazze dell'IC Capozzi; Bisogna curare meglio le donne; Coach Pozzebon: I playoff un traguardo prestigioso; Frasi per la festa delle donne: tutte le citazioni per una dedica da ricordare.

8 marzo: ragazze migliori a scuola ma svantaggiate nel lavoroIn Italia le ragazze vanno meglio a scuola dei coetanei maschi ma nel lavoro restano svantaggiate. Per la Giornata internazionale della donna analizziamo il divario di genere e l’urgenza di combattere ... savethechildren.it

Scuola, le studentesse tra i 14 e i 19 anni più brave dei coetanei maschi. E li superano anche nelle competenze digitaliOrientamento più consapevole, maggiore pensiero critico e competenze digitali più forti: è questo il quadro che emerge dalla ricerca Adolescenti e scelte di carriera. Cosa cambia con ... ilmessaggero.it

Salve, sto cercando un gruppo di ragazze che fanno camminata o corsa al mattino presto a Carpi. Grazie facebook

"Furono vittime del franchismo", Madrid riconosce 53 ragazze ribelli. Restituita la dignità alle donne rinchiuse nei riformatori per "trasgressioni alla morale" #ANSA x.com