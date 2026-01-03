Scuola il report Invalsi | in Campania alunni più bravi in italiano e matematica

Il report Invalsi evidenzia miglioramenti nei risultati scolastici in Campania, con alunni che si distinguono in italiano e matematica. Dopo anni di criticità e divari territoriali, i dati indicano una tendenza positiva, testimonianza di progressi nel sistema educativo regionale. Questi risultati rappresentano un passo importante verso una scuola più equa e efficace, in un contesto che richiede continui sforzi di miglioramento.

Invalsi, bene le scuole statali. Deboli le private al Centro-Sud - ROMA Scuole a confronto: dai risultati dei test Invalsi emergono differenze importanti tra i vari istituti superiori statali o paritari. ilmessaggero.it

Prove Invalsi 2025 in Campania: paritarie viste come diplomifici, forte distacco con le statali - In una riflessione il presidente di Invalsi, Roberto Ricci, evidenzia il distacco tra i punteggi medi delle prove nelle scuole statali e paritarie di quattro regioni, tra cui la Campania. fanpage.it

Sono arrivate le prove INVALSI per le classi seconde e quinte della scuola primaria - facebook.com facebook

