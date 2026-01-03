Scuola il report Invalsi | in Campania alunni più bravi in italiano e matematica
Il report Invalsi evidenzia miglioramenti nei risultati scolastici in Campania, con alunni che si distinguono in italiano e matematica. Dopo anni di criticità e divari territoriali, i dati indicano una tendenza positiva, testimonianza di progressi nel sistema educativo regionale. Questi risultati rappresentano un passo importante verso una scuola più equa e efficace, in un contesto che richiede continui sforzi di miglioramento.
Per anni la scuola campana è stata raccontata come un sistema bloccato, schiacciato da divari territoriali che sembravano non ridursi mai. Il report Invalsi del 22 dicembre ha spezzato. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Leggi anche: Prove Invalsi 2025 classi seconde primaria: il 66% degli alunni raggiunge il livello base in italiano, le femmine più brave dei maschi. Il 67% in matematica. I dati
Leggi anche: «Sorpresa» Invalsi: i più bravi in Italiano sono i bimbi campani
Osservatori esterni prove Invalsi 2026: ancora aperti i bandi di alcune regioni. Domanda anche per giovani laureati e diplomati [AGGIORNATO].
Scuola, il report Invalsi: in Campania alunni più bravi in italiano e matematica - Per anni la scuola campana è stata raccontata come un sistema bloccato, schiacciato da divari territoriali che sembravano non ridursi mai. ilmattino.it
Invalsi, bene le scuole statali. Deboli le private al Centro-Sud - ROMA Scuole a confronto: dai risultati dei test Invalsi emergono differenze importanti tra i vari istituti superiori statali o paritari. ilmessaggero.it
Prove Invalsi 2025 in Campania: paritarie viste come diplomifici, forte distacco con le statali - In una riflessione il presidente di Invalsi, Roberto Ricci, evidenzia il distacco tra i punteggi medi delle prove nelle scuole statali e paritarie di quattro regioni, tra cui la Campania. fanpage.it
Sono arrivate le prove INVALSI per le classi seconde e quinte della scuola primaria - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.