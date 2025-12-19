Sorpresa Invalsi | i più bravi in Italiano sono i bimbi campani

I risultati delle prove Invalsi hanno svelato una sorpresa: i bambini campani di seconda elementare si posizionano al primo posto in Italia per le competenze in Italiano. Un risultato che ha suscitato entusiasmo e orgoglio, sottolineando l’eccellenza di alcune realtà scolastiche del Sud. Il ministro Giuseppe Valditara ha commentato con soddisfazione questa performance, evidenziando l’importanza di investire nell’educazione e nel talento dei più giovani.

In italiano, i ragazzi campani di seconda elementare sono al vertice il Italia. Ad affermarlo è il ministro dell?Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, nel corso di una. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

