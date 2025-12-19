Sorpresa Invalsi | i più bravi in Italiano sono i bimbi campani

I risultati delle prove Invalsi hanno svelato una sorpresa: i bambini campani di seconda elementare si posizionano al primo posto in Italia per le competenze in Italiano. Un risultato che ha suscitato entusiasmo e orgoglio, sottolineando l’eccellenza di alcune realtà scolastiche del Sud. Il ministro Giuseppe Valditara ha commentato con soddisfazione questa performance, evidenziando l’importanza di investire nell’educazione e nel talento dei più giovani.

Ti dicono: “Differenzia la didattica perché ci sono gli alunni svantaggiati, i BES, i DSA; tanto i programmi canonici non esistono più“. Poi, all’esame di Stato della secondaria di primo grado ti propinano prove Invalsi uguali per tutti, con inclusi item su argomenti - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.