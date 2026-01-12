Plastic Free raccolti in centro storico 20 chili di rifiuti | Trovati 6mila mozziconi a terra

Si è conclusa con successo l’iniziativa ‘Dal Mozzicone al Dono’, promossa da Plastic Free in collaborazione con Avis e Hera, nel centro storico di Ferrara. Durante l’evento sono stati raccolti circa 20 chili di rifiuti, tra cui 6.000 mozziconi di sigaretta, evidenziando l’impegno civico e la sensibilità verso la tutela ambientale della comunità locale.

Si è concluso con un importante segnale civico l’evento ‘Dal Mozzicone al Dono’, l’evento - promosso da Plastic Free in collaborazione con Avis Comunale Ferrara e Avis Provinciale Ferrara (e il supporto di Hera) – che ha avuto l’obiettivo di tutelare ancora una volta l’ambiente, con particolare. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Leggi anche: Clean up dei volontari di Plastic Free in piazza Umberto: raccolti 70 chili di rifiuti Leggi anche: Volontari di Plastic Free e detenuti di Seconda Chance in azione a Gallico: raccolti 920 chili di rifiuti La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. 'Dal mozzicone al dono', in programma in centro una passeggiata con la raccolta di rifiuti; Nel 2025 Plastic Free ha rimosso quasi 95 mila chili di rifiuti in Veneto; Plastic Free torna sul Po: volontari in campo per ripulire gli argini; Nuovi calendari 2026 per la raccolta differenziata a Chieti: giorni e zone per il conferimento dei rifiuti. Plastic free, sette chili di mozziconi raccolti in un giorno: ai fumatori in regalo un posacenere portatile - Sono 7 i chili di mozziconi i sigarette raccolti da 16 volontari nel centro città nella giornata di domenica scorsa. ilgazzettino.it Toscana protagonista della lotta alla plastica: 29 tonnellate raccolte nel 2025 e 4 Comuni Plastic Free - 700 volontari coinvolti e quasi 30 tonnellate di plastica e rifiuti rimossi dall’ambiente, la Toscana conferma anche ... gonews.it

Nel 2025 Plastic Free ha rimosso 575.413 kg di plastica e rifiuti - 413 chilogrammi di plastica e rifiuti da spiagge, argini, boschi e centri urbani. ecoincitta.it

Plastic Free propone un nuovo appuntamento di CLEAN UP per pulire la nostra città! Vuoi collaborare anche tu Il ritrovo dei volontari è previsto SABATO 17 GENNAIO alle ore 10 in Viale Venezia, zona Confluente. L'associazione Plastic Free cerc - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.