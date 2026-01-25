Capsule del caffè nella raccolta differenziata cosa cambia e da quando

Dal 12 agosto, le capsule di caffè monodose dovranno essere differenziate secondo le nuove norme europee sugli imballaggi. Il Regolamento Ppwr introduce importanti aggiornamenti sulla gestione dei rifiuti, influenzando anche il modo in cui si smaltiscono questi contenitori. Questa modifica rappresenta un passaggio significativo verso una maggiore sostenibilità ambientale e un uso più consapevole delle risorse.

Le capsule monodose di caffè entrano ufficialmente nella raccolta differenziata: dal prossimo 12 agosto cambia il quadro normativo con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Ppwr). Le capsule del caffè saranno a tutti gli effetti considerate packaging soggetto agli obblighi di riciclo anche quando contengono ancora il residuo di caffè. Una delle opzioni tecniche, ma non l’unica, punta a fare in modo che la bioplastica prenda il posto della plastica tradizionale. Questo permetterebbe il conferimento delle capsule nell’ organico per le capsule compostabili certificate. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

