Il 12 marzo, un tribunale militare russo ha condannato all’ergastolo quindici uomini, tra cui quattro cittadini tagichi, per l’attentato avvenuto al Crocus City Hall. La sentenza riguarda persone coinvolte nell’attacco e si basa sulle accuse presentate durante il processo. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalle autorità giudiziarie russe.

La procura aveva incriminato diciannove persone per l’attentato al Crocus City Hall, avvenuto il 22 marzo 2024. L’attentato, il più mortale degli ultimi vent’anni in Russia, era stato rivendicato dal gruppo Stato islamico-Khorasan (Isis-K). Gli altri quattro imputati sono stati condannati a pene detentive tra i 19 e i 22 anni, ha affermato l’agenzia di stampa statale russa Ria. Non è ancora chiaro se i diciannove condannati presenteranno ricorso in appello. Il processo si è svolto a porte chiuse, come avviene abitualmente in Russia per casi di questo tipo. L’Isis-K è la sezione afgana del gruppo che nel decennio scorso aveva cercato di assumere il controllo di vaste aree dell’Iraq e della Siria. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Quindici uomini condannati all’ergastolo in Russia per l’attentato al Crocus City Hall

Articoli correlati

La Russia e l’onda lunga del Crocus City HallIl 22 marzo del 2024 i terroristi affiliati all’Isis compirono l’efferata strage al teatro Crocus City Hall di Mosca.

Strage Crocus: 4 condannati all’ergastolo per 149 mortiUna corte militare di Mosca ha emesso una sentenza definitiva che condanna all’ergastolo quattro uomini responsabili della strage del marzo 2024...

Una raccolta di contenuti su Crocus City Hall

Attentato al Crocus City Hall di Mosca, gli imputati condannati all'ergastoloArriva la sentenza per uno degli attentati più sanguinosi della Russia degli ultimi decenni. Una corte militare di Mosca ha condannato all’ergastolo i quattro uomini ritenuti gli esecutori materiali d ... tg24.sky.it

L'attacco al Crocus City Hall di Mosca, 15 imputati condannati all'ergastoloUna Corte militare di Mosca ha condannato all'ergastolo 15 dei 19 imputati per l'attentato terroristico al centro commerciale e sala concerti Crocus City Hall, nel marzo 2024. Secondo quanto riferisce ... rainews.it